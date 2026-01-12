Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

Foto: © photonews

Thibau Nys is op 1 februari de Belgische kopman op het WK veldrijden in Hulst. Bondscoach Angelo De Clercq heeft zijn selectie bekendgemaakt.

Geen Van Aert, Sweeck of Verstrynge op WK

Zware knopen moesten er door bondscoach Angelo De Clercq niet worden doorgehakt voor het WK veldrijden in Hulst. Met Laurens Sweeck en Wout van Aert liggen er al twee Belgen in de lappenmand. 

Emiel Verstrynge besliste dan weer om een punt te zetten achter zijn seizoen in het veld na het BK veldrijden. Zij konden door de bondscoach dus allemaal niet geselecteerd worden voor het WK veldrijden. 

Belgische selectie WK veldrijden Hulst

Thibau Nys is er wel bij en zal de kopman zijn van het Belgische team. Ook Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Toon Vandebosch zijn al zeker van hun plaats op het WK. 

Gerben Kuypers en Jente Michels kregen de twee laatste plaatsen en zijn de zevende en achtste renner. Als Thibau Nys of Michael Vanthourenhout de Wereldbeker winnen, kan er nog een negende Belg bijkomen. 

Lees ook... Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk
De bondscoach selecteerde vier namen als reserve: Anton Ferdinande, Wout Janssen, Witse Meeussen, Victor Van de Putte. Zij zullen dus nog nog moeten wachten tot 25 januari om eventueel kans te maken op een WK-selectie. 

