Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

Voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw was het Belgisch kampioenschap zeker geslaagd. Toch heeft ploegmanager Jurgen Mettepenningen het nog altijd moeilijk met het afscheid van Eli Iserbyt.

Geslaagd BK voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

Met onder meer een Belgische U23-titel van Shanyl De Schoesitter en Viktor Vandenberghe en ook een bronzen medaille van Michael Vanthourenhout was het een geslaagd BK voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

Bij de mannen beloften domineerde de ploeg van Jurgen Mettepenningen zelfs met vijf renners in de eerste zes. Het BK was voor Mettepenningen een lichtpuntje in wat voor hem nog altijd een moeilijke periode is.

Mettepenningen is Iserbyt nog niet vergeten

Want vorige week kondigde Eli Iserbyt ook aan dat hij de fiets definitief aan de haak hangt. "Zo’n titels maken dat niet zomaar goed. Niets kan dat goedmaken", zegt Mettepenningen bij WielerFlits.

Zelfs al had Vanthourenhout de Belgische titel gepakt bij de profs, dan nog zou Mettepenningen met een dubbel gevoel achterblijven. Want het verlies van Iserbyt blijft dan ook moeilijk voor hem.

Lees ook... Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt›

Het Belgisch kampioenschap was na maanden van ellende nog eens een reden om te vieren. "We winnen, maar we vergeten niet dat we Eli verloren zijn", besloot Mettepenningen nog.