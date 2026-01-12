Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

Het WK veldrijden wordt op 31 januari en 1 februari afgewerkt. Thibau Nys is er alleszins geen voorstander van om het WK vroeger in het seizoen te laten vallen.

Het Belgisch kampioenschap is voor Emiel Verstrynge de laatste cross van het seizoen geworden. Nochtans zou hij op het wereldkampioenschap in Hulst zeker een kanshebber geweest zijn voor een medaille.

Moet WK veldrijden vervroegd worden?

Verstrynge wil zich echter klaarstomen voor het wegseizoen met Alpecin-Premier Tech en moet dan ook keuzes maken. Op 7 maart wil hij al de Strade Bianche rijden, minder dan een maand na het WK veldrijden.

Moet het WK veldrijden niet vroeger vallen in het seizoen? Onder meer Bart Wellens noemde dat "het nieuwe veldrijden" doordat veel crossers nu ook ambitie hebben op de weg. Thibau Nys wil er niet van weten.

Nys wil WK veldrijden niet vroeger

"Neen, daar ben ik geen voorstander van", zei Nys na zijn Belgische titel bij VRT1. "Je moet niet de hele veldritsport willen aanpassen om 2 of 3 extra renners aan de start te krijgen", was hij bijzonder duidelijk.



Voor Nys zal het veldritseizoen ook stoppen na het WK, hij zal zich dan ook klaarstomen voor het wegseizoen. Nys zal zijn seizoen net als vorig beginnen in de GP Miguel Indurain op 4 april, waar hij zijn enige zege boekte in 2025 op de weg.