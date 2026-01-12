Thibau Nys zit er naast en ziet zijn voorspelling niet uitkomen

Een voorspelling van Thibau Nys is niet uitgekomen. Voor aanvang van het BK had hij verwacht dat Michael Vanthourenhout zijn grootste concurrent zou zijn. Dat werd toch echt Emiel Verstrynge.

Toen hij op de dag van het BK gevraagd werd naar wie zijn voornaamste belager zou zijn, antwoordde Nys met vastberaden stem. "Mijn grootste concurrent? Michael Vanthourenhout." Daar ging enorm veel overtuiging vanuit. Nochtans was Emiel Verstrynge de man die in de aanloop naar het BK het meest genoemd werd als uitdager van Nys.

De opvatting van Nys betekende niet dat hij Verstrynge onderschatte. "Emiel Verstrynge schat ik ook heel hoog in." Nys had wel een reden om een andere naam naar voren te schuiven. "Conditioneel plaats ik hem minstens even hoog en misschien wel hoger, maar iets in mij zegt dat Vanthourenhout, op een parcours dat hem ook ligt, hier wel mee bezig is geweest."

Verwachting Nys compliment voor Vanthourenhout

Vanthourenhout haalde de schouders op bij het horen van de uitspraak van Nys en was alleszins niet onder de indruk. "Noemt Thibau mij als zijn grootste concurrent? Dat wil zeggen dat ik al een goed seizoen gereden heb." Verstrynge van zijn kant kon alleen maar hopen dat hij tijdens de wedstrijd in staat zou zijn om Nys te volgen.

Het is altijd interessant om de verklaringen voorafgaand aan een wedstrijd te vergelijken met hoe het echt gegaan is. Aanvankelijk was Vanthourenhout inderdaad de man die het langst in de buurt van Nys kon blijven. Eens de renner van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw loste, moest hij vooral achteromkijken, richting de opkomende Verstrynge.

Verstrynge niet in het wiel bij versnellingen Nys

Uiteindelijk was Verstrynge wel nog in staat om Nys het vuur aan de schenen te leggen. Zonde voor de man van Crelan-Corendon was dat hij niet in het wiel zat toen Nys met zijn meest forse demarrages voor de dag kwam.