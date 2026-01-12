Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

Toon Aerts moest op het BK veldrijden tevreden zijn met een achtste plaats. De Europese kampioen was dan ook teleurgesteld achteraf.

Hij werd bij één van de outsiders gerekend en Toon Aerts ging ook goed van op het Belgisch kampioenschap veldrijden, maar hij zakte ook snel weg. Aerts werd uiteindelijk pas achtste op net geen drie minuten van Thibau Nys.

Aerts maakte te veel fouten op BK

De analyse van Aerts achteraf was dan ook eerlijk. "Fysiek ging het, maar ik was geen enkele ronde foutloos", zei hij bij Sporza. Een reden waarom het technisch niet goed liep, die kon Aerts ook niet meteen aanwijzen.

Hij had wel voor meer bandendruk gekozen om te vermijden dat hij lek reed door de vele stenen op het parcours. "Het was op technisch vlak zoals een nieuweling", was Aerts dan ook kritisch voor zichzelf.

Aerts pakte al Europese titel

Dat Aerts al de Europese trui rond zijn schouders heeft, is al zeker een troost. Hij moest zijn seizoen niet redden op het Belgisch kampioenschap, ook al stond hij nog maar drie keer op het podium.



"Het is niet het allerbeste seizoen geweest, maar ik trek me wel op aan mijn Europese trui. En er komt nog een kampioenschap aan, ook al is dat een nog moeilijkere wedstrijd om te winnen", verwees Aerts naar het WK.