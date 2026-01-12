Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

Thibau Nys heeft in Beringen zijn tweede Belgische titel veldrijden op rij gepakt. Vader Sven Nys zag zijn zoon weerstaan in een bloedstollende finale.

Sven Nys over spanning op BK veldrijden

Thibau Nys leek de Belgische titel al binnen te hebben toen het in de laatste minuten van het BK toch nog weer spannend werd. Emiel Verstrynge kwam tot op het wiel, maar hij raakte niet meer over Nys.

Vader Sven Nys zag hoe het nog weer spannend werd op het BK. "Het is alsof je zelfs weer in de cross zit. Ik dacht dat het voorbij was toen ik stopte als crosser, maar nu komt het elke keer opnieuw terug", zei hij bij VRT1.

Strijd tot op de streep tussen Nys en Verstrynge

Waarom werd het toch nog zo spannend in de slotronde? Volgens vader Nys omdat zijn zoon de hele cross tempo had gemaakt en de koude wellicht op zijn ademhaling of benen heeft geslagen, wat in de slotronde tot uiting kwam.

"Emiel had dan niets meer te verliezen, kon risico's nemen en finishte sterk. Thibau moest de risico's vermijden. Dan is het niet eenvoudig om opgejaagd te worden en koelbloedig te blijven. Elk foutje is dan fataal."

Nog maar eens was Nys op de afspraak op een kampioenschap. Na het EK, BK en WK vorig jaar stond hij nu ook dit seizoen op het podium van het EK en BK. "Thibau is van nature groots op grote afspraken", besluit Sven Nys nog.