Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Wout van Aert gaf tijdens de mediadag van Visma‑Lease a Bike een stand van zaken over zijn enkelblessure. Hij blijft voorzichtig, maar ziet vooruitgang.

Voorzichtig herstel na operatie

Van Aert verscheen met een beschermende boot rond de enkel, een gevolg van zijn breuk en daaropvolgende ingreep. “Het ziet er misschien erger uit dan het is”, vertelde hij meteen aan Het Laatste Nieuws.

Volgens hem blijft stappen op dit moment nog een pijnlijke onderneming, waardoor hij dat beperkt. Fietsen lukt al beter, omdat zijn voet in het pedaal minder belast wordt.

Hij geeft aan dat hij nog geen uitspraken kan doen over mogelijke gevolgen op langere termijn. “Ik hoop dat ik over een paar maanden kan zeggen dat het geen invloed heeft gehad op mijn seizoen.”

Reacties binnen de ploeg

Binnen de ploeg wordt de situatie nuchter bekeken. Ploegmaat Matteo Jorgenson maakte tijdens de voorstelling een luchtige opmerking. “Hij doet er heel dramatisch over, want hij zag er al erg goed uit op de fiets vandaag.”

Lees ook... Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend›

De ploegleiding volgt de evolutie nauwgezet, maar benadrukt dat Van Aert geen risico’s neemt. Zijn trainingsarbeid wordt stap voor stap opgebouwd, met aandacht voor belasting en herstel.