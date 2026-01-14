Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

Sinds zijn valpartij in Mol heeft Wout van Aert een vijs in zijn voet zitten. Voormalig chirurg Toon Claes geeft wat meer uitleg en zegt ook hoe Van Aert aan erger is ontsnapt.

Op zijn Instagram deelde Wout van Aert heel wat beelden van zijn voet en de vijs die er sinds 3 januari in zit. Volgens voormalig chirurg Toon Claes heeft Van Aert een blessure opgelopen die vaak bij voetballers voorkomt.

Vijs in de voet van Van Aert

Omdat de voet van Van Aert erg naar binnen werd getrokken bij zijn val, heeft een pees in zijn voet een stuk bot eraf getrokken. Die pees, de fibularis brevis, scheurt echter niet, want ze is sterker dan het bot.

Het stuk bot werd door middel van een vijs weer op zijn plaats gezet. "Het gaat om een speciaal soort schroefje dat compressie geeft en de breuk tegen elkaar trekt", zegt Toon Claes bij Sporza. Zo blijft de fractuur stabiel.

Van Aert had geluk bij blessure

En die vijs was ook nodig, anders had Van Aert zes weken in het gips moeten zitten. En Van Aert heeft volgens Claes nog meer geluk gehad. Want als Van Aert pech had gehad, was het stuk bot verder afgebroken in een zone waar weinig doorbloeding is.

"Bij Wout gaat het nu maar om een klein deeltje – amper een pinktop groot – waar er wél een goede doorbloeding is." Pijn bij het fietsen heeft Van Aert ook niet, omdat de schroef voor veel compressie zorgt en de pees weinig wordt belast.



