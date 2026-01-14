Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure
Foto: © photonews

Wout van Aert dook op de mediadag van Visma-Lease a Bike op met een walking boot. Hoe gaat het nu met de blessure van Van Aert?

Op 2 januari kwam Wout van Aert in Mol ten val en moest hij een dag later onder het mes gaan voor een kleine breuk aan de enkel. Intussen kan Van Aert alweer fietsen, maar hij moet zijn rechtervoet wel nog beschermen. 

Van Aert komt met update over blessure

"Maar het ziet er erger uit dan het is", zei Van Aert op het persmoment van Visma-Lease a Bike bij HLN. "Het gaat goed. Al moet ik opletten om niet te veel te stappen, want wandelen is soms nog pijnlijk."

Op de fiets heeft Van Aert weinig last van zijn blessure, al is zijn voet nog altijd wel gezwollen. Het gaat wat op en af, maar eens hij met zijn voet in zijn koersschoen is geraakt, voelt alles wel goed aan. 

Loopt Van Aert achterstand op?

Er wordt natuurlijk ook elke dag gewerkt om zijn blessure te doen genezen. Van Aert heeft dan ook hoop dat dat snel zal gebeuren. Al beseft hij ook dat hij niet beter zal worden van zijn blessure. 

Lees ook... Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure
"De energie in de revalidatie wil je ergens anders in steken. Er is achterstand, maar ik zit alweer sneller op de fiets dan verwacht. De tijd staat aan onze kant, ik hoop helemaal klaar te geraken", besloot Van Aert nog. 

Wout Van Aert

