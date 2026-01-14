Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Jonas Vingegaard rijdt in 2026 voor het eerst de Giro. Voor de Deen zorgt het voor een nieuwe prikkel nadat ook hij kampte met mentale moeilijkheden.

Na Tom Dumoulin en Fem van Empel besliste ook Simon Yates om een punt te zetten achter zijn carrière bij Visma-Lease a Bike. De Brit worstelde met het vinden van motivatie om nog langer door te gaan. 

Mentale worsteling Vingegaard 

Dat is ook iets waarin Jonas Vingegaard zich herkend. De tweevoudige Tourwinnaar onthulde tijdens de mediadag van Visma-Lease a Bike dat hij ook op het punt heeft gestaan om voor onbepaalde tijd te stoppen.

"Wielrennen is een veeleisende sport, ook voor mij. Heel veel staat er in het teken van", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad. Want in tegenstelling tot vroeger zijn er geen voorbereidingskoersen meer. 

Giro zorgt voor nieuwe motivatie bij Vingegaard

Als je als renner moet je altijd klaar zijn om te koersen en dat eist volgens Vingegaard veel van een mens. "Op momenten ben ik ook dicht bij geweest van... Hoe zeg je dat? Een burn-out", stelt de Deen. 

Lees ook... Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt
Maar hij vond de motivatie wel terug, onder meer door voor het eerst de Giro te rijden. De voorbije vijf jaar heeft Vingegaard bijna altijd hetzelfde gedaan. De Giro zorgt voor een nieuwe prikkel en motivatie bij de Deen. 

Jonas Vingegaard Rasmussen

