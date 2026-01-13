Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

Jonas Vingegaard heeft zijn plannen voor 2026 bevestigd. De Deen combineert voor het eerst Giro en Tour en ziet daarin een logisch moment in zijn carrière.

Debuut in de Giro en ambities in Italië

Vingegaard rijdt in 2026 voor het eerst de Ronde van Italië. “Ik wil de Giro heel graag doen en daar is het nu het perfecte moment voor”, klinkt het bij Sporza. De ploeg benadrukt dat de Tour het hoofddoel blijft, maar dat de Giro een logische toevoeging is.

De geruchten over een dubbele grote ronde deden al langer de ronde en werden tijdens de mediadag bevestigd. Vingegaard geeft aan dat hij al enige tijd met het idee speelde om in Italië te starten. “Het is één van de grootste races op de kalender.” Zijn recente Vuelta‑zege geeft hem extra motivatie. “Ik wil de roze trui graag toevoegen aan mijn collectie.”

Focus op de Tour en verwachtingen voor het parcours

Na de Giro volgt opnieuw de Tour de France. Vingegaard heeft de wedstrijd al twee keer gewonnen en eindigde drie keer als tweede. “Een derde keer winnen zou geweldig zijn.” Volgens hem wordt de editie van 2026 spannender dan de voorbije jaren, mede door het parcours.

De slotweek bevat meerdere zware etappes die volgens hem voor kleinere verschillen kunnen zorgen. Hij merkt op dat de ploeg meteen scherp moet zijn bij de start in Barcelona. De Tour opent met een ploegentijdrit. “Dat is een mooie discipline, waar we met de ploeg ook veel tijd insteken.”



De start in Barcelona wordt door hem omschreven als bijzonder, en de ploeg wil daar meteen een sterk signaal geven. De voorbereiding op deze discipline vormt een belangrijk onderdeel van de aanloop naar juli.