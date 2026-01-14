Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen opnieuw een groot doel zijn in het voorjaar van Wout van Aert. En daarin zal hij het onder meer opnieuw opnemen tegen zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel.

Ondanks een breukje in zijn voet zou Wout van Aert op tijd in topvorm moeten raken voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat zijn net als de voorbije jaren de grote hoofddoelen van zijn voorjaar.

Vorig jaar moest Van Aert zowel in de Ronde als in Parijs-Roubaix tevreden zijn met een vierde plaats. Als Van Aert dit jaar wil winnen dan zal hij voorbij Tadej Pogacar en uiteraard ook zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel moeten.

Rivaliteit Van der Poel & Van Aert

"Er is nog steeds rivaliteit tussen ons, maar die rivaliteit is voor voor de buitenwereld altijd groter geweest dan voor ons", zegt Van Aert bij Cycling Weekly. En de voorbije jaren heeft Van der Poel ook de strijd met Van Aert gewonnen.

De Nederlander won twee keer Milaan-Sanremo (2023 en 2025), drie keer de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024) en drie keer op rij Parijs-Roubaix (2023, 2024 en 2025). Milaan-Sanremo in 2020 is de enige zege in een monument van Van Aert.

Van der Poel heeft indrukwekkender palmares dan Van Aert

Lees ook... Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is›

En ook Van Aert erkent dat Van der Poel de bovenhand heeft in hun onderlinge strijd. "Die rivaliteit is er nog steeds, maar Mathieu heeft natuurlijk een indrukwekkender palmares dan ik."