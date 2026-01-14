Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

Wout van Aert kon nooit echt het duel aangaan met Mathieu van der Poel in het veld. Toch vindt hij de dominantie van de wereldkampioen dit seizoen minder groot.

In de crossen waar Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen aan de start stonden, liep er dit seizoen altijd wel iets mis waardoor er geen echt duel kwam tussen de 'Grote Twee' van het veldrijden.

Geen duel Van Aert-Van der Poel

In Antwerpen miste Van Aert zijn start en reed hij ook lek, waardoor hij pas zevende werd. In Hofstade viel Van Aert dan weer vroeg in de koers, toen hij weer vooraan kwam was Van der Poel al lang begonnen aan zijn solo.

Het duel leek er in Loenhout dan eindelijk te komen, Van Aert en Van der Poel waren alleen weg. Maar toen reed Van Aert tot twee keer toe lek. En in Mol was er dan de val van Van Aert, die een einde maakte aan zijn seizoen.

Van Aert zag minder dominante Van der Poel

Van der Poel won dan weer de negen crossen waar hij aan de start stond. En toch merkt Van Aert iets op. "Ik vond hem anders, minder dominant dan vorig jaar", zegt Van Aert bij WielerFlits.

Ondanks dat Van der Poel dus al zijn crossen won die hij dit seizoen reed. "Het is bijna stom om te zeggen. Maar je kon wel zien dat hij af en toe meer met verstand croste." Al geeft Van Aert wel toe dat Van der Poel altijd super sterk was en iedereen telkens het nakijken gaf.