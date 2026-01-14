Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is
Foto: © photonews

Timo Kielich (26) heeft Alpecin-Deceuninck deze winter geruild voor Visma-Lease a Bike. Hij zal nu Wout van Aert ondersteunen in plaats van Mathieu van der Poel, maar krijgt ook eigen kansen.

Programma Timo Kielich

Na negen jaar bij de broers Roodhooft is Timo Kielich dit jaar aan een nieuwe uitdaging begonnen bij Visma-Lease a Bike. Dit voorjaar zal hij bijna een identiek programma afwerken als zijn nieuwe kopman Wout van Aert. 

Kielich begint aan zijn seizoen in het Vlaamse openingsweekend, daarna volgen de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, gevolgd door bijna het volledige voorjaar tot en met Parijs-Roubaix.

Welke rol krijgt Kielich bij Visma-Lease Bike?

"Ik denk dat mijn rol gelijkaardig zal zijn aan die van vorig jaar", blikt Kielich vooruit op het voorjaar bij Belga. "Helpen met positioneren in de vroege finale, zodat we nooit in het defensief komen."

"Mijn rol blijft dus dezelfde, al is de visie hier wel een beetje anders: het maakt niet zozeer uit wie de koers wint, zolang het maar iemand van de ploeg is." Bij Alpecin-Deceuninck lag de focus vooral op Mathieu van der Poel. 

Bij Visma-Lease a Bike zal Kielich ook zelf kansen krijgen om te scoren. "Als we met meerdere renners in de finale komen, dan opent dat ook kansen voor mezelf, wat ook fijn is."

