Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt voor de vierde keer een manche van de Wereldbeker in Benidorm gereden. Het parcours werd wel licht aangepast en dat na een tip van Wout van Aert.

Mooie erelijst in Benidorm

Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys oogt de erelijst van de Wereldbeker in Benidorm na drie edities al bijzonder mooi. De eerste twee winnaars zijn er dit jaar niet, Nys is wel van de partij. 

De cross in Benidorm was meteen een schot in de roos, omdat het perfect op de kalender lag. Veel crossers trekken na het nationale kampioenschap richting Spanje voor een stage en moeten dan niet over en weer reizen naar België voor een cross. 

Aangepast parcours in Benidorm

Het parcours in Benidorm is gelegen in een stadspark en is altijd een droge en bijzonder snelle cross geweest. Dit jaar wordt er echter een aanpassing gedaan aan het parcours en dat na een suggestie van Wout van Aert. 

De start en aankomst liggen nu op de hellende strook asfalt, waar Van der Poel in de eerste twee edities iedereen voorbij knalde. Volgens HLN zorgt dat qua logistiek en veiligheid ook voor een meerwaarde. 

Zelf zal Van Aert er niet zijn, ook al is hij met Visma-Lease a Bike op ploegstage in La Nucia, op zo'n tien kilometer van Benidorm. Van Aert is na zijn enkelbreuk nog aan het revalideren en moet vooral focussen op herstel. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

14:00
Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

08:00
Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

07:00
Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

15:00
Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

13:30
Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

10:00
Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

08:30
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

07:31
🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

14/01
Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

19:00
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

21:30
Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

14/01
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

20:30
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

20:00
Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

18:30
Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

18:00
"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

17:00
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

16:30
Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

14/01
Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

14/01
Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

14/01
Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

14/01
📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

14/01
Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

14/01
Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

14/01
Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

14/01
Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

14/01
Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

14/01
Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

14/01
Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

14/01
Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

13/01
"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

13/01
Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

13/01
Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

13/01
Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

13/01
Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

13/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Victor Campenaerts Emiel Verstrynge Arnaud De Lie Cian Uijtdebroeks Bart Wellens Simon Yates Lars Van Der Haar Stephane Heulot Matteo Jorgenson Amund Grondahl Jansen Jarno Widar Sven Nys Henri Vandenbrande Bruno Armirail Julian Alaphilippe Christophe Laporte

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved