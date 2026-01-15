Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

Zondag wordt voor de vierde keer een manche van de Wereldbeker in Benidorm gereden. Het parcours werd wel licht aangepast en dat na een tip van Wout van Aert.

Mooie erelijst in Benidorm

Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys oogt de erelijst van de Wereldbeker in Benidorm na drie edities al bijzonder mooi. De eerste twee winnaars zijn er dit jaar niet, Nys is wel van de partij.

De cross in Benidorm was meteen een schot in de roos, omdat het perfect op de kalender lag. Veel crossers trekken na het nationale kampioenschap richting Spanje voor een stage en moeten dan niet over en weer reizen naar België voor een cross.

Aangepast parcours in Benidorm

Het parcours in Benidorm is gelegen in een stadspark en is altijd een droge en bijzonder snelle cross geweest. Dit jaar wordt er echter een aanpassing gedaan aan het parcours en dat na een suggestie van Wout van Aert.

De start en aankomst liggen nu op de hellende strook asfalt , waar Van der Poel in de eerste twee edities iedereen voorbij knalde. Volgens HLN zorgt dat qua logistiek en veiligheid ook voor een meerwaarde.

Zelf zal Van Aert er niet zijn, ook al is hij met Visma-Lease a Bike op ploegstage in La Nucia, op zo'n tien kilometer van Benidorm. Van Aert is na zijn enkelbreuk nog aan het revalideren en moet vooral focussen op herstel.