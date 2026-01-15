Thibau Nys zit ook in een tweestrijd, maar zweert dat één zaak totaal niet uitmaakt

Er zijn wel meer renners die in een mentale tweestrijd zitten, Thibau Nys is er dan ook eentje van. Toch zweert hij dat de motivatie sowieso niet zou zakken op het einde van het veldritseizoen.

Thibau Nys heeft zich uitgesproken over de beslissing van Emiel Verstrynge om het WK niet te rijden. Dat is volgens Nys geen foute of juiste keuze, want ook bij hem speelt het wegseizoen al in het hoofd. Begrip is volgens hem dus zeker op zijn plaats. Alleen heeft Nys uit liefde voor het veldrijden een andere beslissing genomen.

We vroegen of het veroveren van de Belgische kampioenentrui misschien de boost geeft om nog enkele weken door te gaan in het veld. "Neen, dat maakt niet uit. Ik ging sowieso het seizoen afsluiten op het WK." Nys houdt zich dus gewoon aan het plan. "De motivatie had zeker niet minder geweest als ik deze titel niet had gepakt."

Nys niet van plan te slabakken

Dat is makkelijk gezegd, maar nog enkele andere uitspraken onderstrepen dat het Nys echt wel menens is. "Ik wil deze lijn doortrekken. Ik wil nu niet slabakken. Ik wil proberen op een zo hoog mogelijk niveau het seizoen af te sluiten. Ik wil gewoon een goed WK rijden, ik wil gewoon goed afsluiten." Die boodschap van Nys is glashelder.

De Belgische kampioen verwacht zich dus niet aan een dip qua motivatie, al heeft hij al meermaals laten doorschemeren dat hij niet meer dezelfde supervorm heeft als in het begin van het veldritseizoen. Door de aanwezigheid van Mathieu van der Poel zal hij ook wel met de nodige dosis realisme naar het WK veldrijden in Hulst trekken.

Al enkele keren uitdager van Van der Poel

Lees ook... Wellens ziet groot verschil tussen ene Nys en de andere: "Thibau is vaak vriendelijker"›

Nys heeft in elk geval de verdienste dat hij dit seizoen al getoond heeft dat hij bereid is om de handschoen tegen Van der Poel op te nemen. Nys is immers al in een paar veldritten de uitdager van Van der Poel geweest.