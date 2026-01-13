Interview Thibau Nys oordeelt over besluit van man in vorm om te passen voor strijd tegen Van der Poel

Thibau Nys oordeelt over besluit van man in vorm om te passen voor strijd tegen Van der Poel
Wanneer België binnenkort Van der Poel bestrijdt op het WK veldrijden, zal dat zonder een man in vorm zijn. Emiel Verstrynge zal er in Hulst niet bij zijn.

Verstrynge heeft zijn crosscampagne bij Crelan-Corendon afgesloten met een tweede plek op het BK. Een resultaat wat veel emoties losmaakte. Het was zijn laatste veldrit van het seizoen. Hij zal zich vanaf heden richten op het wegseizoen met Alpecin-Premier Tech. De 23-jarige renner wil in 2026 het prima seizoen dat hij kende als neoprof bevestigen.

Zou hij niet beter meegaan naar het WK veldrijden? "Dat moet hij zelf weten", wilde Thibau Nys er in eerste instantie niet op ingaan. Verstrynge weet het ook: hij heeft beslist om te passen voor het WK. "Dat is zeer jammer. Emiel is een heel, heel goede renner. Hij krijgt daar ook een parcours voorgeschoteld waar hij podiumkandidaat zou zijn."

Nys beseft belang van wegseizoen

Het is voor Nys een moeilijke zaak om zich over uit te spreken. "Ik heb daar niet echt een mening over. Ik snap het natuurlijk ook heel goed: de weg is belangrijk. Ik besef zelf ook dat je nu nog drie weken niet de knop kunt omdraaien zoals het zou moeten. Er is iets in mij dat nu ook wil zeggen: focus richting voorjaar, omdat je uw lichaam veel meer rust geeft."

Even niet meer in een fysieke stress moeten werken, is iets wat Nys ook wel zou bevallen. "Langs de andere kant cross ik te graag om een WK te laten schieten of Wereldbekers te laten schieten. Dat is een eeuwige tweestrijd, waar Emiel ook in zit. Ik snap zijn keuze honderd procent. Als hij gezegd had dat hij het WK wél rijdt, had ik ook gezegd: ik snap uw keuze honderd procent. Dat is exact wat ik doe, en wat hij niet doet."

Nys vindt het geen foute of juiste keuze

Uiteindelijk is het een dilemma waar iedereen voor staat die het veldrijden en het wegwielrennen tracht te combineren. "Dat zijn de twee opties die mogelijk zijn. Er is volgens mij geen juiste keuze of foute keuze", stelt Nys. 

