Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

Wout van Aert vierde in september zijn 31ste verjaardag. Toch denkt hij er nog niet aan om zijn fiets op korte termijn aan de haak te hangen.

De ouderdomsdeken is Wout van Aert zeker nog niet bij Visma-Lease a Bike, onder meer Steven Kruijswijk (38) en Victor Campenaerts (34) zijn nog enkele jaren ouder, toch zit hij al in de top tien van oudste renners bij de Nederlandse ploeg.

Van Aert denkt nog niet aan stoppen

Vorige week besliste zijn ploegmaat Simon Yates onverwacht om op zijn 33ste zijn fiets aan de haak te hangen. Zelf is Van Aert, ondanks alle tegenslagen van de voorbije jaren, nog altijd heel gemotiveerd.

"Ik ben nog altijd zo blij als een kind als ik op de fiets kan zitten", zegt Van Aert bij De Standaard. "Zolang ik het gevoel heb dat ik waardevol kan zijn en mijn eigen doelen kan nastreven, ga ik door."

Nog heel wat doelen voor Van Aert

Voor Van Aert zijn er dan ook nog heel wat doelen die hij wil afvinken. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan uiteraard bovenaan zijn verlanglijstje, vorig jaar werd Van Aert twee keer vierde.

Dit jaar keert Van Aert ook terug naar de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, maar ook naar de Vuelta. Daar heeft hij nog een openstaande rekening na zijn opgave in 2024. En ook het WK rijdt Van Aert dit jaar weer. Nog heel wat doelen dus.