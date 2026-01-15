Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De klassiekers zijn uiteraard weer het eerste hoofddoel van het jaar van Wout van Aert. Maar hij heeft zijn oog ook laten vallen op iets wat hij al sinds 2022 niet meer droeg: de gele trui in de Tour.

Na zijn triomf in Siena in de Giro zal Wout van Aert dit jaar voor het eerst sinds 2021 opnieuw aan de start van de Strade Bianche staan. Ook Milaan-Sanremo staat voor het eerst sinds 2023 weer op zijn programma. 

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn uiteraard hoofddoelen van Van Aert in het voorjaar, maar hij heeft uiteraard ook nog andere doelen dit jaar. En één daarvan ligt in de Tour de France. 

Van Aert wil gele trui in de Tour

Dit jaar gaat de Tour van start in Barcelona met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer. "In mijn hoofd droom ik er ook van om de gele trui te dragen", zegt Van Aert bij Cycling Weekly. 

In 2019 won Van Aert met Jumbo-Visma al een ploegentijdrit in de Tour in Brussel, maar hij greep toen naast de gele trui. In 2022 droeg Van Aert wel vier dagen de gele trui en won hij in Calais ook een etappe in het geel. 

Lees ook... Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd
In 2023 en 2024 kon Van Aert geen etappe winnen in de Tour, vorig jaar sloeg Van Aert op de laatste dag van de Tour toe in Parijs door op Montmartre Pogacar uit het wiel te rijden. Het werd zijn tiende ritzege in de Tour. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

08:00
Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

10:00
Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

08:30
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

07:31
🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

15:30
Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

19:00
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

21:30
Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

13:00
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

20:30
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

20:00
Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

18:30
Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

18:00
"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

17:00
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

16:30
Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

14/01
Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

11:00
Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

15:00
Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

14/01
📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

14:00
Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

13:30
Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

14/01
Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

12:30
Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

12:00
Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

14/01
Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

14/01
Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

14/01
Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

13/01
"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

13/01
Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

13/01
Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

13/01
Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

13/01
Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

13/01
Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

13/01
Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

13/01
Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee" Naast de fiets

Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

13/01
"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

13/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Victor Campenaerts Laura Verdonschot Cian Uijtdebroeks Bart Wellens Simon Yates Lars Van Der Haar Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Remco Evenepoel Puck Pieterse Niki Terpstra Mathieu Heijboer Gerben De Knegt Van Eetvelt Lennert Tibor Del Grosso

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved