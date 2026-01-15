Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

De klassiekers zijn uiteraard weer het eerste hoofddoel van het jaar van Wout van Aert. Maar hij heeft zijn oog ook laten vallen op iets wat hij al sinds 2022 niet meer droeg: de gele trui in de Tour.

Na zijn triomf in Siena in de Giro zal Wout van Aert dit jaar voor het eerst sinds 2021 opnieuw aan de start van de Strade Bianche staan. Ook Milaan-Sanremo staat voor het eerst sinds 2023 weer op zijn programma.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn uiteraard hoofddoelen van Van Aert in het voorjaar, maar hij heeft uiteraard ook nog andere doelen dit jaar. En één daarvan ligt in de Tour de France.

Van Aert wil gele trui in de Tour

Dit jaar gaat de Tour van start in Barcelona met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer. "In mijn hoofd droom ik er ook van om de gele trui te dragen", zegt Van Aert bij Cycling Weekly.

In 2019 won Van Aert met Jumbo-Visma al een ploegentijdrit in de Tour in Brussel, maar hij greep toen naast de gele trui. In 2022 droeg Van Aert wel vier dagen de gele trui en won hij in Calais ook een etappe in het geel.

Lees ook... Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd›

In 2023 en 2024 kon Van Aert geen etappe winnen in de Tour, vorig jaar sloeg Van Aert op de laatste dag van de Tour toe in Parijs door op Montmartre Pogacar uit het wiel te rijden. Het werd zijn tiende ritzege in de Tour.