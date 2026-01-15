Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

De populariteit van Wout van Aert kent haast geen grenzen. Hij ziet daar zelf een nieuw bewijs van en komt met een duidelijke reactie.

Het is geen geheim dat Van Aert zeker in Vlaanderen een van de allerpopulairste renners is. In de HLN-verkiezing van Belg van het Jaar eindigde hij op een vijfde plaats. Dat is verrassend hoog, voor een wielrenner die toch niet het beste jaar uit zijn carrière achter de rug heeft. Van Aert linkt ook dit gegeven aan zijn populariteit.

Van Aert heeft bij VTM NIEUWS een reactie gegeven op zijn opvallende resultaat in de verkiezing van de krant. "Als ik de keren tel dat ik op de voorpagina sta, verbaast het mij niet. Het verbaast mij wel dat ik zoveel op de voorpagina sta." Aan belangstelling voor Van Aert is er absoluut geen gebrek, wat ook de resultaten zijn die hij behaalt.

Van Aert vat het op als populariteitspoll

Dat is ook de verklaring van de renner van Visma-Lease a Bike waarom hij de sporter is die het best scoort wanneer zo'n lijst als Belg van het Jaar wordt opgemaakt. "Het is toch een soort populariteitspoll, vind ik." Als dat klopt, dragen veel mensen hem een warm hart toe en dat blijft uiteraard een erg mooie zaak. " Da's leuk om te zien."

Mogelijk is het een bewijs dat eens Vlaanderen je in zijn hart draagt, dat dit voor altijd het geval is. "Misschien wel. Ik kan er wel steeds meer van genieten", zegt Van Aert over zijn eigen populariteit. Het nadeel is dat die populariteit dan misschien verwachtingen met zich meebrengt die op een gegeven moment niet meer realistisch zijn.

Ook in de VS kennen ze Van Aert

Overigens is Van Aert niet alleen in Vlaanderen een erg graag geziene gast. Tijdens het tussenseizoen maakte Van Aert een trip naar de Verenigde Staten en hij schrok er van hoeveel mensen hem daar ook kennen.