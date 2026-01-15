Visma-Lease a Bike pareert de kritiek en ook Van Aert gelooft in Belg waar veel van verwacht wordt

Het was al niet de meest indrukwekkende transferperiode voor Visma-Lease a Bike en daar is nu nog eens het pensioen van Simon Yates bijgekomen. Visma probeert de perceptie bij te sturen.

Het mag niet verwonderen dat Visma-Lease a Bike de stempel 'verzwakt' op zich krijgt gekleefd in het begin van 2026. Dat is geen fijne stempel om het nieuwe wegseizoen mee te beginnen. "We zijn verjongd, dat is niet per se hetzelfde als verzwakt", stuurt Timo Kielich die negatieve perceptie rond zijn nieuwe ploeg bij in Het Laatste Nieuws.

Kielich is een van de nieuwe gezichten bij Visma-Lease a Bike, na te zijn opgegroeid in de omgeving van Alpecin-Deceuninck en ook zijn eerste jaren bij de profs bij deze ploeg door te brengen. Hij is dus een van de knechten die Van der Poel zag vertrekken en krijgt opvallend genoeg in zijn eerste jaar bij Visma veel verantwoordelijkheid.

Van Aert verwacht wat van Laporte en Kielich

Van Aert spreekt zich ook uit over de sterkte van Visma-Lease a Bike met het oog op de klassiekers. "Er zijn een paar jongens vertrokken en het zal moeilijk worden om Tiesj (Benoot, red.) te vervangen, want hij was in de finale nog steeds bij mij, maar Laporte is weer in orde en ook Kielich is zich aan het ontwikkelen." Dat zal de 26-jarige graag horen.

Het is altijd fijn wanneer de absolute koopman je specifiek vermeldt. Bij een van de ploegleiders klinken de verwachtingen nog groter. "Kielich krijgt een belangrijke rol in onze Vlaams-klassieke kern", verkondigt Grischa Niermann. Dat is even slikken: ga er dan maar aan staan als nieuwkomer in een ploeg met de kandidaat-winnaar.

Kielich van Alpecin naar Visma

Lees ook... Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"›

Het is natuurlijk ook dankzij zijn werk voor onder andere Van der Poel dat Kielich deze overstap heeft kunnen versieren. Hij benoemde al wat het verschil is tussen werken voor Van der Poel en Van Aert. Visma-Lease a Bike zal inderdaad moeten hopen dat een aantal renners sneller evolueren dan verwacht.