Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Naast Remco Evenepoel zelf is er een van zijn ploegmaats die geregeld gesolliciteerd wordt in de pers de afgelopen maanden. Dat is Finn Fisher-Black, om de simpele reden dat de Nieuw-Zeelander ook al bij Tadej Pogacar in de ploeg gereden heeft.

Laat dat nu net degene zijn die ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe willen verslaan als ze op korte termijn de Tour de France willen winnen. Omdat hij een paar jaar in de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike gereden heeft, is Fisher-Black zelfs ook best vertrouwd met Jonas Vingegaard. Dat geeft hem een interessante invalshoek op de toppers in het rondewerk.

"Ik heb wat tijd doorgebracht met Jonas, Tadej en ook met Remco Evenepoel. Wat ze alle drie gemeenschappelijk hebben, is dat ze onder enorme druk staan", zegt Fisher-Black aan Siol.net. "Hoewel de verwachtingen enorm zijn, slagen ze er toch in om volledig normale jongens te blijven", meent de 24-jarige renner.

Fisher-Black niet zeker of hij als topper zo benaderbaar zou zijn

Het staat hem dus wel aan op welke manier zowel Vingegaard, Pogacar als Evenepoel zich opstellen binnen een wielerploeg. "Ze blijven ontspannen en benaderbaar en bouwen zonder problemen relaties binnen het team op. Ik zie het als een geweldige eigenschap en ik weet niet zeker of ik die zelf zou hebben, als ik op hun niveau zou presteren."

Fisher-Black geeft de drie toppers dus een oprecht compliment. Hij beseft ook maar al te goed dat ze er bij Red Bull-BORA-hansgrohe van dromen om nog een stapje extra te zetten in de Tour. "In het begin van het seizoen is er hieromtrent nog veel onbekend, tenzij je Remco of Florian Lipowitz heet. Zij zijn quasi gegarandeerd van een deelname."

Wie rijdt aan de zijde van Evenepoel en Lipowitz?



Het is vooral de vraag met welke ploegmaats Red Bull de twee laatste nummers 3 uit de Tour zullen omringen in de editie van 2026. "Voor andere renners zal het doorslaggevend zijn om op het juiste moment in vorm te zijn."