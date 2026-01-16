Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Naast Remco Evenepoel zelf is er een van zijn ploegmaats die geregeld gesolliciteerd wordt in de pers de afgelopen maanden. Dat is Finn Fisher-Black, om de simpele reden dat de Nieuw-Zeelander ook al bij Tadej Pogacar in de ploeg gereden heeft.

Laat dat nu net degene zijn die ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe willen verslaan als ze op korte termijn de Tour de France willen winnen. Omdat hij een paar jaar in de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike gereden heeft, is Fisher-Black zelfs ook best vertrouwd met Jonas Vingegaard. Dat geeft hem een interessante invalshoek op de toppers in het rondewerk.

"Ik heb wat tijd doorgebracht met Jonas, Tadej en ook met Remco Evenepoel. Wat ze alle drie gemeenschappelijk hebben, is dat ze onder enorme druk staan", zegt Fisher-Black aan Siol.net. "Hoewel de verwachtingen enorm zijn, slagen ze er toch in om volledig normale jongens te blijven", meent de 24-jarige renner.

Fisher-Black niet zeker of hij als topper zo benaderbaar zou zijn

Het staat hem dus wel aan op welke manier zowel Vingegaard, Pogacar als Evenepoel zich opstellen binnen een wielerploeg. "Ze blijven ontspannen en benaderbaar en bouwen zonder problemen relaties binnen het team op. Ik zie het als een geweldige eigenschap en ik weet niet zeker of ik die zelf zou hebben, als ik op hun niveau zou presteren."

Fisher-Black geeft de drie toppers dus een oprecht compliment. Hij beseft ook maar al te goed dat ze er bij Red Bull-BORA-hansgrohe van dromen om nog een stapje extra te zetten in de Tour. "In het begin van het seizoen is er hieromtrent nog veel onbekend, tenzij je Remco of Florian Lipowitz heet. Zij zijn quasi gegarandeerd van een deelname."

Wie rijdt aan de zijde van Evenepoel en Lipowitz?


Het is vooral de vraag met welke ploegmaats Red Bull de twee laatste nummers 3 uit de Tour zullen omringen in de editie van 2026. "Voor andere renners zal het doorslaggevend zijn om op het juiste moment in vorm te zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Finn Fisher-Black
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16:00
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

15:00
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

14:00
Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

13:30
Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

13:00
Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

12:30
Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

12:00
Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

11:00
Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

10:00
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

09:00
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

08:30
🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

08:00
📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

07:30
Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

15/01
Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

07:00
"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

21:30
"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

20:30
Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

20:00
Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

19:00
Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

18:30
📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

18:00
Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

15/01
Andere visie bij Visma dan bij Alpecin: Kielich velt zijn oordeel

Andere visie bij Visma dan bij Alpecin: Kielich velt zijn oordeel

15/01
Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

15/01
Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

15/01
Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

15/01
Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

15/01
Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

15/01
Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

15/01
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

15/01
Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

15/01
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

14/01
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

14/01
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

14/01
Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

14/01
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

14/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Simon Yates Thibau Nys Eli Iserbyt Lars Van Der Haar Bruno Armirail Manon Bakker Emiel Verstrynge Tadej Pogacar Jens Reynders Christophe Laporte Remco Evenepoel Grischa Niermann Finn Fisher-Black Nicky Degrendele Michael Vanthourenhout Fem van Empel

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved