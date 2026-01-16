Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Alexander Kristoff (38) nam het in zijn carrière op tegen heel wat toprenners. Toch ziet de Noor er één renner duidelijk bovenuit steken: Mathieu van der Poel.

In zijn profcarrière van 16 jaar nam Alexander Kristoff het op tegen heel wat toppers. Van Tom Boonen en Fabian Cancellara in de beginjaren tot Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het slot van zijn carrière.

Kristoff vindt Van der Poel de allerbeste

Als iedereen op zijn piek is en het tegen elkaar zou opnemen, denkt Kristoff dat Van der Poel aan het langste eind zou trekken. "Ik denk dat Van der Poel moeilijk te verslaan zou zijn. Ik denk dat hij ze allemaal had kunnen kloppen", zegt hij bij Domestique Hotseat.

"Ik heb geen idee of we zijn piek al hebben gezien. Als hij een topdag heeft, dan is hij simpelweg ongelooflijk. Zelfs Pogacar heeft dan problemen met hem. Dan moet je heel goed zijn...", stelt Kristoff.

Kristoff kijkt uit naar duel Pogacar-Van der Poel

Dit voorjaar komen er opnieuw duels aan tussen Pogacar en Van der Poel in Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april). Kristoff kijkt er nu al naar uit.

"En ik ben blij dat ik niet meer hoef te lijden achter die twee. Het zal leuker zijn om het op tv te volgen", lacht de Noor nog. Met Milaan-Sanremo (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2015) won Kristoff zelf twee monumenten.