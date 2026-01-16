De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw
Foto: © photonews

We horen helaas steeds vaker over de blessure die een einde maakte aan de carrière van Eli Iserbyt. Er is opnieuw iemand in de veldritwereld die hiermee sukkelt.

Problemen aan de liesslagader lijken zich steeds vaker voor te doen in de wielersport. In het wegwielrennen duikt het ook af en toe op, maar voorlopig met veel minder grote gevolgen dan in het veldrijden. Het vermogen van Laura Verdonschot en Eli Iserbyt om hun sport te beoefenen werd sterk beïnvloed door een vernauwing van de liesslagader.

De Belgische veldrijdster en veldrijder besloten om na dit seizoen grotendeels genoodzaakt een punt te zetten achter het einde van hun carrière. Nochtans zijn Verdonschot en Iserbyt respectievelijk amper 29 en 28. Ook een Nederlandse veldrijdster heeft inmiddels een gelijkaardige blessure opgelopen. Manon Bakker doet haar verhaal op Instagram.

Uiteenlopende emoties bij Bakker

"Duidelijkheid, teleurstelling, opluchting en angst", beschrijft ze haar uiteenlopende gevoelens. Bakker voelt al een hele tijd belemmering en krachtverlies in het linkerbeen, maar dacht niet dat het iets ernstig was. Tot ze een onderzoek liet doen naar haar liesslagader. "Na de testen werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Toch een probleem aan de lies en bekkenslagader..."

Bakker zit dus met gemengde gevoelens. "Van blij zijn dat er echt iets niet klopt, naar teleurstelling en angst voor de vervolgstappen. Voor nu ga ik het seizoen afmaken en probeer ik daar elke wedstrijd zo goed mogelijk te doen. Daar zullen ook slechte dagen bij zitten, maar het geeft mij ook vertrouwen dat die straks een stuk minder zullen zijn."

Entourage Bakker moet dit van nabij opvolgen


Bij de 26-jarige veldrijdster van Crelan-Corendon is de situatie gelukkig dus nog niet zo drastisch als bij Iserbyt en Verdonschot. Wel is het iets dat haar entourage van zeer nabij zal moeten opvolgen. We wensen haar in elk geval een zo pijnvrij mogelijk seizoenseinde.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Manon Bakker
Eli Iserbyt

Meer nieuws

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Simon Yates Thibau Nys Eli Iserbyt Lars Van Der Haar Bruno Armirail Manon Bakker Emiel Verstrynge Tadej Pogacar Jens Reynders Christophe Laporte Remco Evenepoel Grischa Niermann Finn Fisher-Black Nicky Degrendele Michael Vanthourenhout Fem van Empel

Nieuwste reacties

