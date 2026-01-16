Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Wie nuttig werk opknapt voor Van der Poel, kan dat uiteraard ook voor Van Aert doen. Visma-Lease a Bike heeft Timo Kielich liever in de eigen ploeg.

Jacco Verhaeren geeft bij Sporza tekst en uitleg over de nieuwkomers bij Visma-Lease a Bike. De Nederlandse formatie is in het tussenseizoen niet voor de grote sterren gegaan, maar wel voor renners die in de breedte van enorme waarde kunnen zijn. Zo zijn de ogen ook gevallen op Timo Kielich, tot vorig jaar knecht van Van der Poel.

Na enkele jaren bij Alpecin-Deceuninck kan Visma-Lease a Bike hem nu voor een periode van drie jaar verwelkomen. "Het viel ons op dat hij in de klassiekers vaak heel goed gepositioneerd zat en als eerste een helling opdraaide. Hij deed dat bijvoorbeeld op de Molenberg." Goed zijn in het positioneren is cruciaal in de klassiekers.

Kielich wordt belangrijk in Vlaamse klassiekers

Als de kopman iemand aan zijn zijde heeft die hier gespecialiseerd in is, betekent dit ongetwijfeld een extra voordeel. "Zo'n renner hadden we nog nodig in de ploeg. Kielich zal in de Vlaamse klassiekers dus een heel belangrijke rol vervullen." Hou hem dus zeker opnieuw in de gaten op de voorste rijen op de Vlaamse hellingen.

Bij Visma-Lease a Bike zien ze in Kielich ook iemand die ze kunnen inzetten in het rondewerk. Ze weten nu al naar welke grote ronde ze hem zullen sturen. "De voormalige mountainbiker en veldrijder zal trouwens diezelfde taak uitvoeren in de Giro in dienst van Jonas Vingegaard." De Deen zal voor het eerst aan de start komen in de Giro.

Nieuwe helper voor Van Aert én Vingegaard



Dat doet Vingegaard met de intentie om de Giro te winnen, om vervolgens met veel vertrouwen naar de Tour te trekken. Kielich zou zich dus zowel voor Van Aert als voor Vingegaard moeten kunnen ontpoppen tot een belangrijke helper.