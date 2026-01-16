Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

De Vlaamse wielerbond heeft toch wel best belangrijk nieuws de wereld ingestuurd. Er komt immers een nieuwe leidinggevende aan het hoofd van Cycling Vlaanderen.

In mei 2025 besliste Cycling Vlaanderen al om de arbeidsovereenkomst van Bruno Eulaerts te beëindigen. De voormalige burgemeester van Tervuren was dus niet langer CEO van de Vlaamse wielerbond. Cycling Vlaanderen was van plan om via een extern selectiebureau een helder profiel op te stellen voor de volgende CEO.

De zoektocht naar een nieuwe sterke man voor Cycling Vlaanderen is inmiddels afgerond. Anton Smagghe is aangesteld als de nieuwe Algemeen Directeur en begint vanaf april 2026 aan zijn nieuwe functie. Hij is op dit moment directeur van de Vrije Beroepen, Sectoren en Vereniging bij UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

Van UNIZO naar Cycling Vlaanderen

De 42-jarige man blikt in een persbericht vooruit op zijn nieuwe job. "Dit is een uitdaging waar ik enorm naar uitkijk. Het dynamische team van Cycling Vlaanderen vindt in mij een kopman waarop het kan bouwen. Het wordt ongetwijfeld een intense samenwerking, een erg spannende rit", gebruikt hij al moeiteloos enkele wielertermen.

Het is helemaal niet zo dat ze het bij Cycling Vlaanderen niet gewend zijn dat er een nieuwe sterke man aan het roer komt. Smagghe is al de vijfde directeur in de laatste vijftien jaar. Dat is toch wel een opvallend groot verloop van topmannen om mee de lijnen uit te zetten, zeker in vergelijking met nationale en internationale wielerbonden.

Sterke federatie nodig in Vlaanderen



Het is aan Smagghe om te bewijzen dat hij het wel lang kan volhouden en onder zijn hoede de recreatieve en competitieve fietsers in Vlaanderen op een sterke federatie kunnen rekenen. Dat lijkt zijn voornaamste opdracht.