Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert
Foto: © photonews

De rechtervoet van Wout van Aert had na zijn enkelbreukje toch enige verzorging nodig. Aan steun gelukkig geen gebrek.

Op de mediadag van Visma-Lease a Bike stond Van Aert ook de Franstalige pech te woord. Ook bij deze mediagroep ging het uiteraard over alles wat met zijn enkelblessure te maken had. Zo werd erop gewezen dat talloze aanmoedigende berichten circuleerden voor Van Aert op sociale media na zijn valpartij in de veldrit van Mol.

Als Van Aert in de lappenmand ligt, lijkt de hele wielerwereld wel zijn pijn te voelen. Zeker de fans die hij wereldwijd heeft. Van Aert werd daarom gevraagd of hij een boodschap heeft voor iedereen die hem zo fel gesteund heeft. "Het is zeker zo dat al die berichten me op een bepaald moment bereiken", benadrukt hij dat hij in een video van Cyclism'Actu.

Van Aert blijft gemotiveerd voor grote doelen

"Het doet altijd goed om die steun te voelen", geeft Van Aert toe dat het ook echt wel iets met hem doet. "Het is daardoor dat ik positief en gemotiveerd kan blijven voor alle grote doelen die er nog aankomen." Misschien wordt er soms licht overgegaan, maar het zijn wel degelijk zulke dingen die een sporter helpen om mentaal overeind te blijven.

Van Aert hield er zich aan om het thema af te sluiten met een oprechte "dankjewel" voor iedereen die zijn of haar steun voor hem heeft laten blijken. Dat zijn een hele hoop mensen, want Van Aert is een van de populairste wielrenners uit het peloton. Van Aert is zich onlangs nog maar eens bewust geworden van die immense populariteit.

Al vaak sprake van pech tijdens carrière Van Aert

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"
Hij heeft natuurlijk ook reeds meer dan genoeg pech gekend in zijn carrière. Dat draagt ertoe bij dat de buitenwereld voor hem duimt en hem in de eerste plaats eens een volledig wielerseizoen zonder pech toewenst.

Wout Van Aert

