Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Bij Alpecin-Premier Tech is er heel wat veranderd in 2026. De toekomst wordt voorbereid met enkele jonge toptalenten, maar er wordt natuurlijk ook nog altijd gerekend op Mathieu van der Poel.

Transfers Alpecin-Premier Tech

Met elf uitgaande transfers en twaalf nieuwkomers is meer dan één derde van de ploeg van Alpecin-Premier nieuw dit jaar. Heel wat Belgische subtoppers zijn vertrokken bij de ploeg van de broers Roodhooft.

Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Pinerallo-Q36.5), Gianni Vermeersch (Red Bull-BORA-hansgrohe), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Robbe Ghys (Decathlon-CMA CGM) en Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) zijn allemaal weg.

Toch ziet ex-renner Bobbie Traksel dat Alpecin-Premier Tech zich klaarstoomt voor de toekomst. "Ze halen Sente Sentjens (20) en Senna Remijn (19) en met Premier Tech erbij is het een financieel doordacht idee van de ploeg", zegt hij bij Kop over Kop.

Van der Poel opnieuw speerpunt

Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem ziet dat de visie van de ploeg nog altijd op de sprints en het voorjaar liggen, zoals dat de voorbije jaren ook altijd al het geval is geweest.

"Ik verwacht eigenlijk eenzelfde jaar als voorgaande jaren. Met Van der Poel die monumenten gaat pakken." De voorbije drie seizoenen won Van der Poel telkens twee monumenten, daar wil iedere ploeg voor tekenen.