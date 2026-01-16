Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

De Vlaamse fan zit toch wat te wachten op een potentieel wieleravontuur van Remco Evenepoel. Sven Vanthourenhout licht de kansen toe dat het ooit zover komt.

Ploegmaats Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch werden onlangs samen gesignaleerd op de Kwaremont en de Paterberg. Het werd een verhaal dat al snel een eigen leven ging leiden. De hoop laaide op dat Evenepoel alsnog de Ronde van Vlaanderen op zijn programma zou zetten. Tot nader order is dat nog altijd niet gebeurd.

Sven Vanthourenhout heeft in het verleden de betekenis van die zogenaamde verkenning al genuanceerd en doet dat nog eens bij Sporza vanop Velofollies in Kortrijk. De fietsbeurs vindt dit weekend plaats van vrijdag tot en met zondag. "Het is zo dat we vooral met Gianni Vermeersch in de Vlaamse Ardennen aan het werk waren", verduidelijkt Vanthourenhout.

Evenepoel en Vermeersch zochten elkaar op

Evenepoel is niet voorzien voor de Vlaamse klassiekers, Vermeersch wél. "We leverden specifiek werk voor Gianni en deden materiaaltesten voor ons als team. Gianni levert een bepaalde dynamiek in de ploeg. Het klikt ook goed met Remco. Ze hebben elkaar opgezocht. Veel meer was er op dat moment niet achter te zoeken", aldus Vanthourenhout.

Dat is wat er op dat moment aan de hand was, of vooral niet aan de hand was. Kan Vanthourenhout dan al eens wat verder kijken? "Remco's programma is ondertussen bekend. Over de toekomst spreek ik mij niet uit. Ik sluit niets uit voor de toekomst. Ik spreek niet over 2026, maar het zou me verbazen moest hij in zijn carrière nooit de Ronde van Vlaanderen rijden."

Evenepoel koos voor traditioneel programma

Dat is dan toch een uitspraak waar de fans die Evenepoel graag in Vlaanderens Mooiste willen zien zich aan kunnen optrekken. Vooral richting dit jaar was er veel speculatie rond een eventuele deelname, maar uiteindelijk koos hij voor een erg traditioneel programma als ronderenner.