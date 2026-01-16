Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Pinarello-Q36.5 heeft het programa van Tom Pidcock bekendgemaakt. De Brit laat opnieuw bijna alle Vlaamse klassiekers links liggen in 2026.

Met onder meer Quinten Hermans en Brent Van Moer is Tom Pidcock op dit moment nog op hoogtestage in Chili, maar over iets minder dan een maand begint de Brit aan zijn twee seizoen bij Pinarello-Q36.5

Geen Ronde van Vlaanderen

Zijn seizoen trapt Pidcock af in de Ronde van Murcia op 13 en 14 februari. Twee dagen later rijdt hij ook de Clásica Jaén. Daarna trekt Pidcock naar Ronde van Andalusië (18-22 februari), zijn laatste koers voor de Omloop Het Nieuwsblad (28 februari).

Het wordt de enige Vlaamse klassieker die Pidcock in 2026 zal rijden, onder meer de Ronde van Vlaanderen (5 april) slaat hij dus over. Er is wel een Italiaans blok met Strade Bianche (7 maart), Milaan-Turijn (18 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart).

Heuvelklassiekers prioriteit van Pidcock

In de Ronde van Catalonië (23-29 maart) wacht een strijd met Remco Evenepoel. Daarna rijdt Pidcock alle heuvelklassiekers: de Brabantse Pijl (17 april), de Amstel Gold Race (19 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).



"Mijn programma is gelijkaardig aan de voorbije jaren, maar er zijn enkele nieuwe wedstrijden toegevoegd om mentaal ‘fris’ te blijven. We hebben genoeg tijd overgelaten voor trainingsblokken om er zeker voor te zijn dat ik klaar ben voor de wedstrijden die het belangrijkste zijn."