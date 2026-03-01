Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

De Omloop Het Nieuwsblad leverde ook dit jaar het nodige spektakel op. Mathieu van der Poel was op de afspraak, maar dat geldt niet voor iedereen. Tom Pidcock zoekt de schuld vooral bij zichzelf.

De Engelsman holde eigenlijk de hele koers achter de feiten aan. Hij kwam uiteindelijk binnen op de 48ste plek, op meer dan twee minuten van Van der Poel. Blijkbaar had hij heel veel last van de weersomstandigheden, die verre van ideaal waren.

Pidock wilde uit koers stappen

"Na 30 kilometer begon het te regenen en kon ik enkel focussen op warm proberen te blijven en niet te crashen", vertelde Pidcock aan Sporza. "Het was vooral een gevecht met mezelf." Hij dacht daardoor even aan opgeven.



"Ik wilde eigenlijk afstappen omdat ik het echt koud had. Ik had onderschat hoe koud ik het zou krijgen als het begon te regenen. Echt een ‘rookie mistake’ van mij", slaat hij zichzelf voor het hoofd.

De kopman van Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team zal zo nog minstens een jaar moeten wachten op een eerste overwinning in de Omloop. Pidcock komt niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne en richt zich meteen op Strade Bianche, een koers die hij in 2023 al eens won.

Daarna trekt hij richting Milaan-Torino, Milaan-Sanremo en de Ronde van Catalonië. Vervolgens wil hij schitteren in de Ardennenklassiekers, waarvan hij de Brabantse Pijl (2021) en de Amstel Gold Race (2024) al eens won.