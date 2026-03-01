Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

Lorenz Lomme
| Reageer
Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Omloop Het Nieuwsblad leverde ook dit jaar het nodige spektakel op. Mathieu van der Poel was op de afspraak, maar dat geldt niet voor iedereen. Tom Pidcock zoekt de schuld vooral bij zichzelf.

De Engelsman holde eigenlijk de hele koers achter de feiten aan. Hij kwam uiteindelijk binnen op de 48ste plek, op meer dan twee minuten van Van der Poel. Blijkbaar had hij heel veel last van de weersomstandigheden, die verre van ideaal waren.

Pidock wilde uit koers stappen

"Na 30 kilometer begon het te regenen en kon ik enkel focussen op warm proberen te blijven en niet te crashen", vertelde Pidcock aan Sporza. "Het was vooral een gevecht met mezelf." Hij dacht daardoor even aan opgeven.

"Ik wilde eigenlijk afstappen omdat ik het echt koud had. Ik had onderschat hoe koud ik het zou krijgen als het begon te regenen. Echt een ‘rookie mistake’ van mij", slaat hij zichzelf voor het hoofd.

De kopman van Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team zal zo nog minstens een jaar moeten wachten op een eerste overwinning in de Omloop. Pidcock komt niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne en richt zich meteen op Strade Bianche, een koers die hij in 2023 al eens won.

Daarna trekt hij richting Milaan-Torino, Milaan-Sanremo en de Ronde van Catalonië. Vervolgens wil hij schitteren in de Ardennenklassiekers, waarvan hij de Brabantse Pijl (2021) en de Amstel Gold Race (2024) al eens won.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Thomas Pidcock

Meer nieuws

Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

14:00
Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

12:30
José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

12:00
Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

11:00
Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

13:30
Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

10:00
Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

09:30
Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

09:00
Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

08:00
Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

08:30
Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

07:00
🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

21:15
Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel" Interview

Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel"

20:15
Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

21:30
📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

18:30
Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel Interview

Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel

17:53
Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

20:30
🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

17:00
Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

20:00
De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

16:12
Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

19:00
Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

18:00
Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

15:00
Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

16:00
Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop

Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop

28/02
Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

28/02
Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

28/02
Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer Interview

Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer

28/02
Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

28/02
Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

28/02
Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

28/02
"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

28/02
"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

28/02
"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

28/02
Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

28/02
Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

28/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jose De Cauwer Florian Vermeersch Oliver Naesen Remco Evenepoel Jan Bakelants Tim Van Dijke Tim Wellens Patrick Lefevere Jasper Philipsen Thomas Pidcock Arnaud De Lie Christophe Laporte Grischa Niermann Christoph Roodhooft Tadej Pogacar Stefan Küng Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved