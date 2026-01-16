Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Lotto-Intermarché rekent niet alleen op zijn kopmannen Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jarno Widar. Ook van Jenno Berckmoes wordt veel verwacht in 2026.

Fusieploeg Lotto-Intermarché rekent in 2026 toch vooral op kopmannen met een verleden bij de ploeg van de Nationale Loterij. Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jarno Widar reden vorig jaar allemaal al in het rode shirt van Lotto.

Kan Berckmoes nog progressie boeken?

En dat was ook het geval voor Jenno Berckmoes. De 24-jarige Belg rijdt al twee jaar bij Lotto en wordt de vierde kopman van de ploeg. Vorig jaar miste hij wel veel koersen in het voorjaar door een bacterie.

Toch hopen ze bij Lotto-Intermarché dat Berckmoes in 2026 nog wat progressie kan maken en aansluiting bij de top kan maken. Vorig jaar sprintte Berckmoes al naar een achtste plaats in Gent-Wevelgem en won hij een rit in de Baloise Belgium Tour.

Kan Berckmoes scoren in Milaan-Sanremo?

"Dit voorjaar kan Jenno zeker druk wegnemen bij De Lie", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Sporza. Lotto-Intermarché rekent vooral in één koers op de kwaliteiten van Berckmoes.



"Hou hem maar in het oog tijdens Milaan-Sanremo. Dat wordt Jenno's eerste grote doel." Kan hij op de Cipressa en de Poggio de strijd aangaan met Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert?