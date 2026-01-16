Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Een ex-ploegmaat van Wout van Aert had wel wat anders verwacht van het begin van 2026. Samen met Tiesj Benoot stapte Olav Kooij over naar Decathlon. Een virus zit een vroegtijdig seizoensbegin van Kooij in de weg.

Dat staat te lezen in een artikel op de site van Decathlon CMA CGM over de voorlopige programma's van de renners in 2026. Voorlopig worden er geen koersen bevestigd waar Kooij aan de start staat. "Olav Kooij ondervindt een tegenslag in zijn voorbereiding. De Nederlandse renner heeft een virus opgelopen dat zijn aantreden in de teamkleuren zal vertragen."

Door het oplopen van dit virus moest er een vervelende beslissing genomen worden. "Olav, zijn coach en het medisch personeel hebben een protocol opgesteld om hem zo snel mogelijk zijn volledige fysieke capaciteit terug te laten krijgen. De medisch directeur van het team vond dat Olav moest rusten om zijn herstel te optimaliseren."

Decathlon schrapt officieel nog geen koersen

Decathlon deelt met veel plezier de eerste wedstrijden van alle WorldTour-renners. Alleen in het geval van Kooij moet dus een uitzondering gemaakt worden. "Zijn programma zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt." Voorlopig gaat de ploeg dus niet over tot een officiële aankondiging over het schrappen van koersen op zijn kalender.

Volgens de Franse krant L’Équipe wordt zijn debuut, dat binnen een maand zou plaatsvinden in de UAE Tour, sowieso uitgesteld. Bovendien staat er ook nog een vraagteken achter het Vlaamse openingsweekend. Het plan was om Kooij zowel in de Omloop als in Kuurne-Brussel-Kuurne uit te spelen. Het is niet zeker of dit nu nog zal lukken.

Kooij vorig jaar tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne



Vooral in Kuurne-Brussel-Kuurne zou Kooij sowieso een van de favorieten zijn. Vorig jaar werd de spurtbom immers tweede achter Jasper Philipsen. Om met de besten te wedijveren moet Kooij natuurlijk eerst topfit geraken.