Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

De comeback van Pauline Ferrand-Prévot op de weg werd in 2025 meteen een schot in de roos. De Française rijdt in 2026 een beperkt programma en laat een topkoers schieten.

Programma Pauline Ferrand-Prévot

UAE Tour (5 tot 8 februari), Strade Bianche (7 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april), de Vuelta (3 tot 10 mei) en de Tour (1 tot 9 augustus).

Dat is het programma van Pauline Ferrand-Prévot. De 33-jarige Française kiest dus voor een relatief licht programma. Opvallend is dat Ferrand-Prévot dus niet aan de start komt in Parijs-Roubaix, die ze vorig jaar nog won bij haar debuut.

Geen Parijs-Roubaix

"Vorig jaar was het een last-minute beslissing om deel te nemen. Het was prachtig dat ik won, maar ik onderbrak er wel mijn voorbereiding voor", zegt Ferrand-Prévot bij Eurosport.

En dus zal Marianne Vos kopvrouw zijn in Parijs-Roubaix bij Visma-Lease a Bike. Zij werd vorig jaar vierde, er zijn dus nog altijd winstkansen voor de Nederlandse ploeg in Parijs-Roubaix.



In 2026 wil Ferrand-Prévot vooral verder bouwen op wat ze geleerd heeft van haar eerste jaar bij Visma-Lease a Bike. "We hebben vorig jaar veel geleerd. Ik wil nu langer in de vorm van de Tour de France blijven."