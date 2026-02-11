Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is in het moderne wielrennen een periode voor Van Aert en Van der Poel en een daarna. Voor renners die beide tijdperken meemaken, is dat confronterend.

Oliver Naesen behoort met zijn 35 lentes eigenlijk wel tot die categorie. Bij In De Leiderstrui beweert hij hoe hij nuchter leerde omgaan met wat hij zelf kon en niet kon ten opzichte van de absolute toppers. "Er is geen sport die je zo met de voeten op de grond zet als de koers. Ik trainde elke dag met Greg Van Avermaet en dan zag je toch ook wel elke dag: die is net ietsjes beter."

Heel groot was het verschil tussen hen niet, maar er kwamen nog mannen van ander kaliber aan. "Ik kon hem overal volgen, maar hij was nét iets rapper en sterker. En dan hadden we nog Peter Sagan in die tijd, die nog wat sterker was. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren dan nog een overtreffende trap, en dan moest Pogi nog komen..."

Altijd maar straffere vedetten

Zo is het alleen maar in stijgende lijn gegaan en zijn er alleen nog grotere vedetten bijgekomen. Er is echter niet enkel de impact van die individuele kleppers, ook de wielerploegen hebben een bepaalde evolutie ondergaan. De teams proberen elkaar voortdurend de loef af te steken met nieuwe marginal gains. Dat heeft positief en negatief gewerkt.

"Met Sky is er een revolutie gekomen en daar zijn ploegen in meegegaan, maar ook door gesneuveld. Hoe UAE het nu doet met die overwinningen en UCI-punten, is wel een soort van hallucinant", kan Naesen amper geloven wat ze bij de ploeg van Pogacar presteren. "Ze winnen al die koersen overal en dat eigenlijk zonder echte sprinter."

Manier van het vroegere Soudal Quick-Step achterhaald

Lees ook... Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel
Dat staat wel haaks op de manier waarop ploegen vroeger de overwinningen opstapelden. Toen Soudal Quick-Step jaar na jaar de ploeg met de meeste zeges was, waren daar vaak heel wat overwinningen van sprinters bij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Oliver Naesen
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

18:30
Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

08:30
Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

08:00
Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht Naast de fiets

Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht

07:30
Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

07:00
De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

15:00
📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

13:30
Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

21:30
📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

16:30
Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

20:30
'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender' Naast de fiets

'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender'

20:00
Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

19:00
Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

18:00
Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

17:00
Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

16:00
🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

14:00
"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

13:00
Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

12:30
Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

12:00
Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

11:00
📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

09/02
Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

10/02
Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

10/02
"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

10/02
Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

10/02
Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

10/02
"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

10/02
Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

09/02
Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

09/02
Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

09/02
"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

09/02
Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

09/02
De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

09/02
De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

09/02
Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

09/02
Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

09/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Dries De Bondt Tadej Pogacar Wilfried Peeters Enric Mas Nicolau Bart Wellens Thibau Nys Mads Pedersen Iljo Keisse Michael Matthews Joris Nieuwenhuis Felipe Orts Yves Lampaert Jan Bakelants Tim Declercq Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved