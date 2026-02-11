Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

Er is in het moderne wielrennen een periode voor Van Aert en Van der Poel en een daarna. Voor renners die beide tijdperken meemaken, is dat confronterend.

Oliver Naesen behoort met zijn 35 lentes eigenlijk wel tot die categorie. Bij In De Leiderstrui beweert hij hoe hij nuchter leerde omgaan met wat hij zelf kon en niet kon ten opzichte van de absolute toppers. "Er is geen sport die je zo met de voeten op de grond zet als de koers. Ik trainde elke dag met Greg Van Avermaet en dan zag je toch ook wel elke dag: die is net ietsjes beter."

Heel groot was het verschil tussen hen niet, maar er kwamen nog mannen van ander kaliber aan. "Ik kon hem overal volgen, maar hij was nét iets rapper en sterker. En dan hadden we nog Peter Sagan in die tijd, die nog wat sterker was. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren dan nog een overtreffende trap, en dan moest Pogi nog komen..."

Altijd maar straffere vedetten

Zo is het alleen maar in stijgende lijn gegaan en zijn er alleen nog grotere vedetten bijgekomen. Er is echter niet enkel de impact van die individuele kleppers, ook de wielerploegen hebben een bepaalde evolutie ondergaan. De teams proberen elkaar voortdurend de loef af te steken met nieuwe marginal gains. Dat heeft positief en negatief gewerkt.

"Met Sky is er een revolutie gekomen en daar zijn ploegen in meegegaan, maar ook door gesneuveld. Hoe UAE het nu doet met die overwinningen en UCI-punten, is wel een soort van hallucinant", kan Naesen amper geloven wat ze bij de ploeg van Pogacar presteren. "Ze winnen al die koersen overal en dat eigenlijk zonder echte sprinter."

Manier van het vroegere Soudal Quick-Step achterhaald

Dat staat wel haaks op de manier waarop ploegen vroeger de overwinningen opstapelden. Toen Soudal Quick-Step jaar na jaar de ploeg met de meeste zeges was, waren daar vaak heel wat overwinningen van sprinters bij.