Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

Mathieu van der Poel ligt amper of nooit in de lappenmand met blessures. Ook bij Visma-Lease a Bike stellen ze zich vragen hoe de Nederlander altijd ontsnapt.

Bij Visma-Lease a Bike hopen ze dit voorjaar nog eens te scoren. Vorig seizoen won de Nederlandse ploeg geen enkele klassieker, onder meer door de pijnlijke afgang in Dwars door Vlaanderen met Van Aert, Benoot en Jorgenson.

Veel blessure bij Visma-Lease a Bike

De voorbije jaren is Visma-Lease a Bike echter ook niet gespaard gebleven van pech. Het kon vorig seizoen een heel voorjaar niet rekenen op Christophe Laporte, de Fransman was door een virus maanden buiten strijd.

In 2024 was er dan de zware valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Van Aert liep breuken op aan zijn ribben, sleutel- en borstbeen en moest een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Heeft Van der Poel goede engelbewaarder?

Mathieu van der Poel miste nog bijna nooit een koers in het voorjaar door blessures. "Soms lijkt het alsof iemand Mathieu beschermt en hem niets overkomt", stelt Robert Wagner, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, bij Radsport News.

"En dan, aan de andere kant, lijkt het alsof wij degenen zijn die hard worden geraakt." Sinds 2019 reed Van der Poel elk jaar de Ronde van Vlaanderen, Van Aert stond in 2022 (corona) en 2024 (blessures) niet aan de start.