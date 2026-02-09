De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

Remco Evenepoel is goed aan 2026 begonnen met vijf zeges op acht koersdagen. José De Cauwer is echter niet echt verrast door de prestaties van Evenepoel.

Zeges Evenepoel verrassen De Cauwer niet

Vijf individuele zeges en ook nog een ploegentijdrit met Red Bull-BORA-hansgrohe. Beter kon Remco Evenepoel niet aan 2026 beginnen. Het contrast met vorig jaar is groot, toen Evenepoel pas in februari kon beginnen trainen na zijn ongeval op training.

"Remco is zonder kleerscheuren door de winter gekomen en heeft hard gewerkt. Dan komen deze resultaten niet als een verrassing", zegt José De Cauwer bij Sporza. Al vindt hij het niet allemaal vanzelfsprekend.

De Cauwer verwacht beste Evenepoel in 2026

De Cauwer ziet wel hoopvolle signalen met het oog op de Tour deze zomer. Evenepoel haalt al een goed niveau en zit nog maar op 85% van zijn topvorm, hij heeft ook nog geen hoogtestage afgewerkt dit seizoen.

En ook op het vlak van gewicht is Evenepoel nog niet op het niveau dat hij wil halen in de Tour. Er is dus nog progressiemarge mogelijk. Dus kan De Cauwer maar één iets concluderen over Evenepoel.

"Hij is nu 26 jaar en is matuur en klaar om het beste van zichzelf te geven. Zonder ongelukken gaan we dit seizoen de beste versie van Evenepoel zien", besluit De Cauwer.