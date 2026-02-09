"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

Remco Evenepoel is uitstekend aan 2026 begonnen met heel wat overwinningen. Bij zijn aanval in de vierde etappe van de Ronde van Valencia pakte Evenepoel ook uit met iets nieuw.

Omdat de tijdrit in de Ronde van Valencia niet meetelde voor het klassement, moest Remco Evenepoel het verschil maken in de koninginnenrit. En dat deed Evenepoel met verve. Met een snedige aanval op de Cumbres del Sol.

Evenepoel had al enkele weken geleden al beslist om in de laatste vijfhonderd meter aan te vallen. Almeida (UAE) moest meteen Evenepoel laten rijden, Tiberi (Bahrain Victorious) moest na zo'n tien seconden lossen.

Evenepoel viel aan op andere manier

Zijn eerste inspanning deed Evenepoel vanuit het zadel, daarna stond hij een halve minuut op de pedalen en de laatste honderd meter deed Evenepoel opnieuw vanuit het zadel. "Dit kon ik vorig jaar niet", stelde Evenepoel bij HLN.

En ook zijn ploegleider Klaas Lodewyck zag dat het goed was. "De manier waarop Remco wegreed, stemt mij zeer tevreden." Evenepoel deed het niet op een lange en versmachtende manier, maar wel kort en hevig.

Dat terwijl Evenepoel het vroeger op een meer conservatieve manier had aangepakt en meer naar zijn wattages zou kijken. "Nu stond hij recht op zijn pedalen en ging volledig in het rood", besluit Lodewyck nog.