Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht

Thibau Nys maakt met zijn vriendin Anna Eikendal tijd voor ontspanning. Dat levert een uniek zicht op, want hij doet meer dan gewoon Mathieu van der Poel achterna gaan.

De nummers 1 en 3 van het WK veldrijden in Hulst hadden wel dezelfde plannen na dat kampioenschap. Ze waren allebei van plan om een skivakantie in te lassen. Van der Poel verspilde daar geen tijd mee en stond een dag na het WK al op de latten. Nys heeft er iets langer mee gewacht, maar is nu dan toch de bergen ingetrokken.

Dat laat de Belgische kampioen veldrijden zien in een korte video op zijn Instagram Stories. Opvallend genoeg zien we hem niet op de latten staan, al heeft Nys er ook een paar emoticons op geplaatst die uitwijzen dat hij wel degelijk ook tijdmaakt om te skiën. Hij kan zich echter ook nog op een andere manier ontspannen in het berglandschap.

Thibau Nys beleeft fijne tijd met vriendin

In de video zien we Thibau Nys met zijn vriendin Anna Eikendal en enkele vrienden op hoogte genieten in een zwembad, met de bergen op de achtergrond. Dat geeft hen wel een uniek uitzicht. Thibau en Anna kunnen maar beter beseffen dat ze niet elke week in zo'n prachtige omgeving zullen vertoeven. De glimlach op het gezicht van Anna maakt duidelijk dat ze een fijne tijd hebben.

Nys reed na zijn derde plaats op het WK veldrijden geen enkele cross meer. Nochtans deed het gerucht even de ronde dat hij aan de start zou komen in Middelkerke, maar dat bleek niet te kloppen. In de verte lonkt de overgang naar het wegseizoen. Voorlopig is voorzien dat dit voor Nys pas in april begint, met de GP Miguel Indurain.

Thibau en Anna vierden in januari nog Belgische titel



Daar hoeft hij voorlopig nog helemaal niet aan te denken. Momenteel is het voor Thibau vooral belangrijk om leuke momenten te beleven met zijn vriendin Anna, zoals na het BK veldrijden, toen ze samen zijn titel konden vieren.