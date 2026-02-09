Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

Mathieu van der Poel domineerde dit seizoen in het veldrijden met dertien overwinningen op rij. Toch is de wereldkampion niet de man van het seizoen voor Bart Wellens.

Het veldritseizoen loopt stilaan op zijn einde, met Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle staan er nog drie crossen op de planning. Voor onder meer Mathieu van der Poel, Thibau Nys en Toon Aerts zit het seizoen er al op.

Wellens lovend over Vandeputte

Niet voor Niels Vandeputte. Hij won in Maldegem, werd tweede in Middelkerke en was ook met voorsprong de beste in Lille. Vandeputte rijdt nog alle crossen, hij zal zijn dit seizoen in totaal 40 keer aan de start gestaan hebben.

"Hij rijdt bijna alles, voor mij is hij de man van het seizoen", zegt Bart Wellens dan ook bij Het Nieuwsblad. Eind september won Vandeputte al in Luxemburg en dat doet hij begin februari nog altijd.

"Chapeau voor wat hij doet want het wordt toch onderschat." Het respect van Wellens voor crossers zoals Vandeputte die heel weinig wedstrijden overslaan in een seizoen, is dan ook groot. En Vandeputte presteert ook.

Vandeputte is de regelmaat zelve

Hij won voor het tweede seizoen op rij de Superprestige, hij werd derde in de Wereldbeker en staat tweede in de X2O Badkamers Trofee. Vandeputte is ook tweede op de UCI-ranking, vlak na Mathieu van der Poel.