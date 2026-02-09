📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

De vakantie van Mathieu van der Poel is voorbij, hij stoomt zich nu klaar voor het wegseizoen. Zijn eerste trainingen werkte Van der Poel af met twee nieuwigheden.

Na zijn achtste wereldtitel veldrijden vertrok Mathieu van der Poel meteen enkele dagen op skivakantie. Het gaf Van der Poel de mogelijkheid om zich mentaal opnieuw op te laden richting het wegseizoen.

Twee nieuwigheden bij Van der Poel

Intussen is Van der Poel ook alweer aan het trainen. Afgelopen zondag werd de Nederlander op training gespot op de Oesterdam in Nederland. En daarbij vielen twee nieuwigheden op.

Eerst en vooral zijn shirt. De afgelopen weken trainde Van der Poel nog in het oude shirt van Alpecin-Deceuninck, nu was dat het nieuwe shirt van Alpecin-Premier Tech. Met de bijhorende regenboogkleuren als ex-wereldkampioen.

Ten tweede zijn fiets. Van der Poel lijkt op een nieuwe versie van de Canyon Aeroad te zitten, met het stuur in een lichte V-vorm. Begin november werd Van der Poel ook al gespot op training met die fiets.

Waar start Van der Poel zijn seizoen?

Waar Van der Poel aan het seizoen zal beginnen, is nog niet duidelijk. Dat kan de Omloop Nieuwsblad (28 februari) zijn, maar dat beslist Van der Poel maar kort voor de start. Zo niet, dan start Van der Poel zijn seizoen in Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart).



