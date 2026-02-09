📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De vakantie van Mathieu van der Poel is voorbij, hij stoomt zich nu klaar voor het wegseizoen. Zijn eerste trainingen werkte Van der Poel af met twee nieuwigheden.

Na zijn achtste wereldtitel veldrijden vertrok Mathieu van der Poel meteen enkele dagen op skivakantie. Het gaf Van der Poel de mogelijkheid om zich mentaal opnieuw op te laden richting het wegseizoen. 

Twee nieuwigheden bij Van der Poel

Intussen is Van der Poel ook alweer aan het trainen. Afgelopen zondag werd de Nederlander op training gespot op de Oesterdam in Nederland. En daarbij vielen twee nieuwigheden op. 

Eerst en vooral zijn shirt. De afgelopen weken trainde Van der Poel nog in het oude shirt van Alpecin-Deceuninck, nu was dat het nieuwe shirt van Alpecin-Premier Tech. Met de bijhorende regenboogkleuren als ex-wereldkampioen. 

Ten tweede zijn fiets. Van der Poel lijkt op een nieuwe versie van de Canyon Aeroad te zitten, met het stuur in een lichte V-vorm. Begin november werd Van der Poel ook al gespot op training met die fiets.

Waar start Van der Poel zijn seizoen?

Waar Van der Poel aan het seizoen zal beginnen, is nog niet duidelijk. Dat kan de Omloop Nieuwsblad (28 februari) zijn, maar dat beslist Van der Poel maar kort voor de start. Zo niet, dan start Van der Poel zijn seizoen in Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart).  

Lees ook... Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

19:00
Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

18:30
De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

18:00
De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

13:30
Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

17:00
Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

12:30
🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

16:30
Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

15:30
'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

15:00
Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

14:00
Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

13:00
Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

10:00
🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

12:00
Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

11:00
De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

08:30
Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

09:00
Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

08:00
Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

07:30
Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

07:00
Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

21:30
Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

20:30
Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

08/02
Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

08/02
Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

08/02
Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

08/02
Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

08/02
Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

08/02
Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

08/02
Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

08/02
De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

08/02
Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

08/02
Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

08/02
'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

08/02
Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

08/02
Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

08/02
De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

08/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Michael Vanthourenhout Ceylin Del Carmen Alvarado Klaas Lodewyck Dries De Bondt Tadej Pogacar Thibau Nys Tiesj Benoot Roger De Vlaeminck Nairo Alexander Quintana Rojas Adam Yates Simon Yates Lucinda Brand Jan Bakelants Sepp Kuss

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved