Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen
Er worden dit seizoen nog drie crossen gereden, maar de Europese kampioen zal niet meer aan de start komen. Toon Aerts heeft in Lille zijn laatste cross van het seizoen gereden.

Een vijfde plaats in Lille was het laatste wapenfeit van Toon Aerts dit seizoen in het veld. De Europese kampioen slaat zo de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee van zondag in Brussel over. 

Aerts derde in X2O Badkamers Trofee

"Dat krijg ik niet meer verkocht bij de ploeg", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. Hij kan zijn derde plaats in het klassement zo wel nog verliezen aan Cameron Mason, het verschil tussen Aerts en Mason is slechts 48 seconden. 

Aerts krijgt door zijn forfait een straftijd van vijf minuten op de winnaar, Mason moet al meer dan vier minuten verliezen om Aerts niet meer voorbij te gaan. Dat kan, want in Lille werd de Brit slechts 24ste op 4'52" van Vandeputte. 

Veldritseizoen afgerond, focus gaat naar de weg

Hoe dan ook, voor Aerts zit het veldritseizoen er na 27 crossen op. "Het is tijd voor een beetje vakantie." Aerts won in Ardooie, Otegem en op het EK, met een tweede plaats in Mol stond Aerts in totaal vier keer op het podium dit seizoen. 


Het wegseizoen van Aerts komt er ook al snel aan, eind maart staat hij aan de start in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart). Daarna mag Aerts zijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 

