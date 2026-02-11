Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

Er is sprake van een mysterieus vraagstuk rond Tadej Pogacar. Heeft hij een geheim wapen voor de strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour?

In elk geval zijn er online foto's opgedoken van een Tadej Pogacar die aan het trainen is op een tijdritfiets. Op zich niets abnormaals, zou je denken. Het is echter niet de tijdritfiets waar we gewend van zijn om hem mee te zien bij UAE Team Emirates-XRG. Volgens Cyclingnews lijkt het een prototype van een tijdritfiets van Colnago, zonder vermelding van het merk op de fiets.

De foto's werden gedeeld op de Instagrampagina van Lucas Cycling Blog, het bekende account over het wielrennen. Daar wordt ook meteen de vraag gesteld of Pogacar aan het trainen is op een nieuwe tijdritfiets. Het zou best kunnen dat de Sloveen dit jaar beroep wil doen op een nieuwe en vooral lichtere tijdritfiets van Colnago.

Geen gek idee voor Pogacar

Er staat in de Tour naast de ploegentijdrit in Barcelona immers ook een meer heuvelachtige individuele tijdrit op het programma. Hiervoor zou een lichtere tijdritfiets meer aangewezen zijn. De Tour wordt in het rondewerk opnieuw het hoofddoel voor Pogacar, maar als hij nog meer heuvelachtige tijdritten rijdt, is het idee van een lichtere fiets niet gek.

Door zich te laten spotten met het prototype van een Colnago-fiets voedt Pogacar alleszins het mysterie of hij dit jaar verschillende tijdritfietsen zou gebruiken tijdens de Tour. Hij zou in de individuele tijdrit kunnen rijden met een andere fiets dan in de ploegentijdrit. Tijdens de individuele tijdrit zou hij ook kunnen wisselen van fiets.

Pogacar neemt de Tour van 2026 serieus



Het wordt nog enige tijd afwachten eer we een definitief antwoord krijgen op die vragen. In elk geval is Pogacar wel serieus bezig met na te denken wat hij moet doen om ook de volgende Tour de France te kunnen winnen.