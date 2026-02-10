"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

Het veldritseizoen loopt op zijn einde, maar de kalender voor volgend seizoen ligt al bijna helemaal klaar. En opvallend is dat er opnieuw op kerstdag een cross zal zijn.

De kalender van de Wereldbeker, de Superprestige en de X2O Badkamers Trofee voor volgend seizoen zijn al klaar. Vooral de Superprestige pakt volgend seizoen uit met enkele nieuwigheden.

Zo zijn er drie crossen met een thema (Halloween, Sinterklaas en kerst). De laatste manche wordt ook al gereden op 2 januari, een week voor het Belgisch kampioenschap. Geen manche meer na het WK zoals de voorbije jaren.

En dat vindt Bart Wellens wel jammer. "Zo maak je de periode na het WK almaar minder belangrijk", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Want ook zonder Van der Poel en co kunnen er volgens Wellens mooie crossen zijn, zoals afgelopen weekend.

Cross in Heusden-Zolder op Kerstdag

Al is er nog een andere nieuwigheid die Wellens nog meer stoort. De cross in Heusden-Zolder wordt dit jaar op kerstdag gereden. Voor het eerst sinds 2005 moeten de crossers nog eens op 25 december in actie komen.

Lees ook... Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens›

"Dat is toch een dag waarop ook een crosser tijd wil maken voor zijn familie. Ik wil positief zijn maar hier heb ik het moeilijk mee", stelt Wellens. De drukke kerstperiode zal zo nog wat lastiger worden voor de crossers.