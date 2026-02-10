🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

Renners die worden achtervolgd door fans, het is iets wat steeds meer gebeurd. Het overkwam ook Remco Evenepoel na de Ronde van Valencia.

Zondag won Remco Evenepoel met de Ronde van Valencia zijn eerste rittenkoers voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Na de podiumceremonie zocht Evenepoel de bus op van de Duitse ploeg.

Onderweg werd Evenepoel achtervolgd door een jonge fan, Hugo Calatayud. Dat is een bekende Spaanse handtekeningenjager, twee jaar geleden dook hij ook als eens op toen hij een krabbel wilde van Mathieu van der Poel.

Calatayud riep enkele keer 'Remco' om de aandacht te trekken van Evenepoel, maar hij stopte niet meer om nog een handtekening uit te delen. Dat deed Evenepoel eerder wel aan de bus van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Mogen fans renners zomaar volgen en filmen?

Onlangs sprak Evenepoel zich nog uit over wielertoeristen en fans die ongevraagd in zijn wiel hangen op training. Vooral het ongevraagd filmen, wat hier dus gebeurde, vindt Evenepoel een brug te ver.

Ook Jonas Vingegaard had onlangs een onaangename ervaring met een amateurrenner op training. De Deen voelde zich opgejaagd in een afdaling en viel, het was één van de redenen waarom hij forfait geeft voor de UAE Tour.



