Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

Mads Pedersen zat vijf dagen na zijn sleutel- en polsbreuk alweer op de rollen. Ex-ploegmaat Jasper Stuyven schrikt daar niet van en schrijft Pedersen nog niet af voor dit voorjaar.

Vorig jaar werd Mads Pedersen tweede in de Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix, dit jaar wilde de Deen op winst mikken. Op zijn eerste koersdag liep het echter al mis voor Pedersen, in de Ronde van Valencia brak hij zijn sleutelbeen en pols.

Pedersen na vijf dagen weer op de rollen

Toch lijkt Pedersen de klassiekers nog niet op te geven, maandag zat hij vijf dagen na zijn valpartij alweer op de rollen. Jasper Stuyven, nu Soudal Quick-Step, was negen jaar ploegmaat van Pedersen en schrikt daar niet van.

"Dat is eigen aan wielrenners", zegt hij bij Sporza Daily. "Na een val willen de meeste renners weer zo snel mogelijk fietsen. Je probeert dan misschien tegen wil en dank wat te bewegen op de rollen. En dan is het hopen dat dat meevalt."

Stuyven houdt nog rekening met Pedersen

En Stuyven schrijft Pedersen ook nog niet af voor de klassiekers. "Hem kennende zal Mads er wel staan, denk ik." Al zou Pedersen nu wel op hoogtestage gaan tot begin maart, dat valt nu wel weg.



"Belangrijk bij Mads zal zijn wanneer hij zijn pols weer echt kan belasten op trainingen. Dat zal veel bepalen hoe fit hij aan zijn voorjaar begint. Maar Mads is zeker niet iemand die je nu al moet afschrijven."