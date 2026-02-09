Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

Twee jongen talenten van Soudal Quick-Step hebben indruk gemaakt in de Ronde van Valencia. Viktor Soenens (20) en Jasper Schoofs (19) deden het uitstekend.

Soudal Quick-Step moet zich opnieuw heruitvinden na het vertrek van Remco Evenepoel. The Wolfpack richt zich opnieuw meer op de klassiekers, maar er blijven ook nog veel andere koersen waarin gepresteerd moet worden.

En dat deed de ploeg ook in de Ronde van Valencia. De twee uitblinkers waren Viktor Soenens (20) en Jasper Schoofs (19), twee renners van de opleidingsploeg die mochten proeven van het hoogste niveau.

Schoofs en Soenens maken indruk in Valencia

Soenens werd tiende in de koninginnenrit en het eindklassement, in het jongerenklassement werd hij vierde. "Vorig jaar in Gran Camino (achtste, nvdr.) liet hij al zien wat hij in zijn mars heeft, maar dit is nog van een hoger niveau", zegt Iljo Keisse bij HLN.

De ploegleider van Soudal Quick-Step zag met Jasper Schoofs, in 2024 tweede op het WK tijdrijden voor junioren, nog een jongere goed presteren. Schoofs sprong in de slotrit mee in de vlucht en werd knap derde.



Toch ziet Keisse dat Soenens al een stap verder staat dan Schoofs. "Ik ben benieuwd wat hij kan op een echte aankomst bergop", stelde Keisse nog. Vrijdag en zaterdag rijden Soenens en Schoofs de tweedaagse Ronde van Murcia.