"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

Er duiken opnieuw geruchten op over een deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen. José De Cauwer denkt echter niet dat het zover zal komen.

Ralph Denk, CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, ontkende midden december al dat Remco Evenepoel aan de start zou staan van de Ronde van Vlaanderen. Nu duiken er echter opnieuw geruchten op.

Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen?

Evenepoel zou eerste reserve zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe en na de UAE Tour (16 tot 22 februari) wordt de knoop doorgehakt. Al gelooft José De Cauwer niet dat Evenepoel op 5 april aan de start zal staan.

"Geruchten komen van mensen die dat graag willen zien gebeuren", zegt hij bij Sporza. En De Cauwer ontkent niet dat Evenepoel de capaciteiten heeft om de Ronde van Vlaanderen te rijden en ook mee te spelen voor de zege.

De Cauwer vindt Tour het belangrijkste voor Evenepoel

En velen willen Evenepoel ook graag aan de start zien, maar dit jaar zal het niet gebeuren volgens De Cauwer. Omdat Evenepoel dit jaar alles op de Tour zet en zo dicht mogelijk in de buurt wil komen van Tadej Pogacar.

Lees ook... "Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen›

"Ik vind dat alles daarvoor mag wijken. Ik hoop dat ze bij Red Bull-Bora-Hansgrohe niet toegeven aan de eventuele 'goestingskes' van Remco. Plan A (de Tour) is het belangrijkste en ze zullen zich daar wel aan houden."