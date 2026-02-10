Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert maakte afgelopen week zijn debuut dit seizoen in de Ronde van Valencia. Dat verliep goed, tijdens de winter had hij nog last van een blessure.

Met een twaalfde plaats in de laatste etappe en een veertiende plaats in de derde etappe mengde Yves Lampaert zich toch enkele keren in de finale in de Ronde van Valencia. En dat is een goed teken.

Want voor de Ronde van Valencia moest Lampaert toegeven dat hij geen goede winter achter de rug had. Door een abces aan zijn zitvlak moest hij zelfs zijn fiets een week aan de kant laten staan. 

Lampaert had blessure tijdens de winter

"Naar huis moeten komen van een stage met een zitvlakblessure is niet goed, maar Yves was zeer goed gezind. Dat zegt veel over zijn moraal", zegt ploegleider Iljo Keisse bij HLN

En ook Lampaert zelf was tevreden met het gevoel dat hij had tijdens de Ronde van Valencia. "Het ging beter dan ik verwachtte. Dat belooft voor de komende weken." Er staat dan ook heel wat op zijn programma. 

Programma Yves Lampaert


Volgende week rijdt Lampaert de Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari), daarna volgt de Omloop Nieuwsblad (28 februari), begin maart komt Lampaert dan in actie in Parijs-Nice. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Yves Lampaert

Meer nieuws

Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

07:31
"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

07:00
Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

21:30
"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

20:30
📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

20:00
Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

19:00
Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

18:30
De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

18:00
Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

17:00
🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

16:30
Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

15:30
'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

15:00
Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

14:00
De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

13:30
Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

13:00
Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

12:30
🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

12:00
Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

11:00
Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

10:00
Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

09:00
De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

08:30
Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

09/02
Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

09/02
Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

09/02
Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

08/02
Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

08/02
Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

08/02
Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

08/02
Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

08/02
Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

08/02
Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

08/02
Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

08/02
Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

08/02
Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

08/02
Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

08/02
De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

08/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Niels Vandeputte Jose De Cauwer Tadej Pogacar Ceylin Del Carmen Alvarado Dries De Bondt Sean Kelly Adrie Van Der Poel Bart Wellens Grischa Niermann Bjarne Riis Tiesj Benoot Maxime Monfort Nairo Alexander Quintana Rojas Mads Pedersen Adam Yates

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved