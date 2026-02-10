Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

Yves Lampaert maakte afgelopen week zijn debuut dit seizoen in de Ronde van Valencia. Dat verliep goed, tijdens de winter had hij nog last van een blessure.

Met een twaalfde plaats in de laatste etappe en een veertiende plaats in de derde etappe mengde Yves Lampaert zich toch enkele keren in de finale in de Ronde van Valencia. En dat is een goed teken.

Want voor de Ronde van Valencia moest Lampaert toegeven dat hij geen goede winter achter de rug had. Door een abces aan zijn zitvlak moest hij zelfs zijn fiets een week aan de kant laten staan.

Lampaert had blessure tijdens de winter

"Naar huis moeten komen van een stage met een zitvlakblessure is niet goed, maar Yves was zeer goed gezind. Dat zegt veel over zijn moraal", zegt ploegleider Iljo Keisse bij HLN.

En ook Lampaert zelf was tevreden met het gevoel dat hij had tijdens de Ronde van Valencia. "Het ging beter dan ik verwachtte. Dat belooft voor de komende weken." Er staat dan ook heel wat op zijn programma.

Programma Yves Lampaert



Volgende week rijdt Lampaert de Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari), daarna volgt de Omloop Nieuwsblad (28 februari), begin maart komt Lampaert dan in actie in Parijs-Nice.