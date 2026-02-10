Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

Team Ridley stopt op het einde van het seizoen en dus moeten de crossers op zoek naar een nieuwe ploeg. De Spanjaard Felipe Orts (30) heeft nog geen onderdak gevonden voor volgend seizoen.

Kopman Joris Nieuwenhuis heeft met Heizomat-Cube al een nieuwe ploeg gevonden, maar de andere crossers van Ridley Racing moeten ook op zoek naar een andere werkgever. De Belgische ploeg stopt eind dit seizoen.

Spaans kampioen Felipe Orts reed zich de afgelopen weken alvast in de kijker door voor de achtste keer op rij kampioen van zijn land te worden, maar hij stond ook op het podium in Benidorm en Lille.

Orts zoekt nog naar een ploeg

"Voor volgend seizoen heb ik nog geen team. Mijn manager en ik maken daar werk van. Er lopen gesprekken, maar er is nog niets officieels. Ik hoop dat er iets moois uit de bus komt", zei Orts na de cross in Lille.

Vorig seizoen werd Orts in eigen land nog tweede op het EK veldrijden na Thibau Nys. Een cross in België winnen lukte hem nog niet, in het Nederlandse Woerden en Rucphen mocht hij wel al eens zegevieren.



Voor hij naar Ridley Racing trok, was Orts enkele jaren actief bij het Spaanse Burgos-BH. Of er opnieuw een plaats is bij die ploeg is niet duidelijk, al zijn er ook nog wel wat crossteams waar hij terecht zou kunnen.